IIFA 2022: अभिषेक बच्चन ने किया धांसू डांस, विक्की कौशल ने घोड़ी चढ़कर फिर रचाई शादी

oi-Kusum Bhatt

अबू धाबी, 5 जून: आईफा अवॉर्ड्स 2022 में सितारों ने उम्दा परफॉर्मेंस दी। इस अवॉर्ड सेरेमनी से सितारों के कुछ वीडियोज खूब वायरल हुए हैं। इनमें एक वीडियो अभिषेक बच्चन का भी है, जिसमें वे अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय के पास जाकर डांस कर रहे हैं। इस दौरान फंक्शन में आराध्या बच्चन भी मौजूद थीं। बच्चन फैमिली की ये कैमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है। वहीं बॉलीवुड स्टार विकी कौशल का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें एक बार फिर से घोड़ी चढ़ते हुए देखा जा सकता है। फैंस इस वीडियो को देखकर खूब मजे ले रहे हैं।

English summary

Abhishek Bachchan came of to stage while dancing in IIFA 2022. On the other hand Vicky Kaushal once again climbed the mare and got married again at the award show.