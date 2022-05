रणबीर-आलिया की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे Ibrahim Ali Khan, वायरल हुईं फोटोज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 23 मई : बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह और आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। दोनों इस फिल्म की फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी बिजी हैं। इस फिल्म से बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। आने वाले समय में काफी स्टार किड्स बड़े पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इनमें शनाया कपूर, खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा और सुहाना खान जैसे पॉपुलर स्टार किड्स शामिल हैं। ऐसे में इब्राहिम भी अपने करियर की शुरुआत रणबीर और आलिया की अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' से करने जा रहे हैं।

Ibrahim Ali Khan is assisting Karan Johar in his upcoming film, ‘Rocky Aur Rani ki Prem Kahani’. A picture from the set is going viral on the internet where the star lad is posting with the crew.