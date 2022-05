Suhana Khan Birthday: शाहरुख खान ने करण से क्यों कहा-'I will bite his lips'

Entertainment

मुंबई, 22 मई। शाहरुख खान की नूरे नजर यानी कि सुहाना खान ने आज अपने जीवन के 22 बरस पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर सुहाना को काफी लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है। मम्मी गौरी खान ने तो सुहाना के लिए स्पेशल पोस्ट भी लिखी है तो वहीं दूसरी ओर सुहाना की बहुत सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

यहां देखें: जब शाहरुख ने कहा था-'मैं उसके लिप्स काट दूंगा', Video



English summary

'I will bite his lips If he kissed my daughter said Papa Shah Rukh Khan', Old Video Viral on Suhana's 22nd Birthday. here is video, please have a look.