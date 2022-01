बोले मनोज मुंतशिर- 'मैं हिंदू हूं, राष्ट्रवादी हूं लेकिन सेकुलर नहीं हूं, ये सरकार का काम'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 26 जनवरी। 'तेरी मिट्टी मिल.. ' गीत के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले गीतकार-कवि मनोज मुंतशिर ने गणतंत्र दिवस के खास मौके पर अपनी नई कविता 'मैं उस भारत से आता हूं' पेश की है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है। देशभक्ति के रंग में रची उनकी कविता दिल को छू लेने वाली है, फैंस ने उनकी कविता पर काफी बढ़िया कमेंट भी किए हैं तो वहीं हिंदुत्व, देशभक्ति, असहिष्णुता,धर्मनिरपेक्षता और सेक्यूलर पर मनोज मुंतशिर ने खुलकर अपनी राय लोगों के लोगों के सामने रखी है।

