Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 19 फरवरी: कर्नाटक के कालेज में शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश की सर्वोच्‍च न्‍यायलय में पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। राजनी‍तिक और संप्रादायिक रंग ले चुके इस कर्नाटक हिजाब विवाद पर अब तक कई नेता और बॉलीवुड हस्तियां अपने विचार व्‍यक्‍त कर चुके है। वहीं अब मशहूर गीतकार जावेद अख्‍तर ने हिजाब विवाद पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है और लड़कियों को डराने-धमकाने की अलोचना की।

कर्नाटक में मचे हिजाब विवाद पर उमा भारती ने रिएक्‍शन देते हुए सुझाया ये रास्‍ता

English summary

Hijab controversy - Javed Akhtar said that I have never been in favor of Hijab but is it the same.....