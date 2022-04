दाऊद का नाम सुनते ही भड़कीं मंदाकिनी, कहा-'अतीत को कुरेदना ठीक नहीं'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली,20 अप्रैल। 'शो मैन' राज कपूर की खोज अभिनेत्री मंदाकिनी एक बार फिर से रूपहले पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं, जी हां चर्चित फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' की बेहद हॉट एक्ट्रेस मंदाकिनी अपने बेटे राबिल के साथ एक वीडियो एलबम में नजर आने वाली हैं, जिसके लिए मंगलवार को मायानगरी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां कुछ ऐसा हुआ, जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था।

English summary

Hearing Dawood Ibrahim’s name, Mandakini was angry, says- It’s not okay to scrape the past.Mandakini, known as Raj Kapoor’s Khoj, will return after 26 years through a music video. In this video