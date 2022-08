Happy Birthday Sunil Shetty: फिट और हिट होने के बाद भी क्यों नहीं माने गर्लफ्रेंड के मां-बाप? बदलना पड़ा नाम

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जून: 90 के दशक में अपने स्टाइल से दर्शकों के दिलों पर जादू चलाने वाले सुनील शेट्टी का चार्म आज भी बरकरार है। अपनी शानदार मस्कुलर बॉडी, दमदार डायलॉग्स और जबरदस्त एक्टिंग से सुनील शेट्टी ने दर्शकों के बीच अलग ही छाप छोड़ी है। 11 अगस्त साल 1961 में जन्मे सुनील के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि एक्टर आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुनील को उनके दोस्त प्यार से 'अन्ना' बुलाते हैं। वैसे कम ही लोगों को मालूम होगा कि एक्टर का पूरा नाम सुनील वीरप्पा शेट्टी है। 61 साल की उम्र में भी सुनील शेट्टी ने खुद को बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अपने स्वैग से वे आज भी लाखों फैंस को दीवाना बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर के लिए प्रोफेनशल के साथ-साथ उनकी लव लाइफ भी काफी मुश्किल थी। जी हां! फिल्मों में हीरोइन को आसानी से अपना बनाने वाले सुनील के लिए असल जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को अपना बनाने में 9 साल लग गए। आइये दिग्गज अभिनेता के जन्मदिन के खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं...

English summary

Even at the age of 61, Suniel Shetty has maintained himself well. With his swag, he still makes millions of fans crazy. Along with professional, his love life was also very difficult for the him.