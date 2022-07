Kiara Advani Birthday: जब आठ महीने की कियारा को मिला अपना पहला रोल, मां के साथ किया काम, देखें वीडियो

Entertainment

मुंबई, 31 जुलाई: कियारा आडवाणी बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। कम समय में ही कियारा ने इंडस्ट्री में अच्छी-खासी पहचान बना ली है। 'कबीर सिंह' फिल्म में अपनी मासूमियत दिखाकर फैंस को दीवाना बनाने वाली कियारा आज अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। वैसे तो कियारा प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियों में छाई रहती हैं, लेकिन बेहद कम ही लोगों को पता होगा कि एक्ट्रेस ने आठ महीने की छोटी सी उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। यही वो उम्र थी, जब नन्ही कियारा पहली दफा कैमरे के सामने आई थीं। कियारा आज से ही नहीं, बल्कि 8 महीने की उम्र से फैंस को अपनी क्यूटनेस का दीवाना बनाती रही हैं।

Found this gem!My first ever advertisement with my mommy!Love you mumma, I am, because of you ❤️ #HappyMothersDay ❤️ pic.twitter.com/lieAbHTRwM

English summary

Very few people would know that Kiara Advani started acting from the young age of eight months. This was the age when little Kiara came in front of the camera for the first time. Kiara has been making fans crazy about her cuteness not only from today but since the age of 8 months.