Ameesha Patel Birthday: सुपरहिट फिल्में देने के बाद हुईं गायब, अब कमरे की लाईट बंद कर बनाया ऐसा वीडियो

मुंबई, 9 जून: साल 2002 में ऋतिक रोशन के अपोजिट धमाकेदार डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक वक्त पर सुर्खियों में बनी रहतीं थीं। आज एक्ट्रेस की दूर-दूर तक कोई चर्चा नहीं है। हालांकि, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्ट्रेस फैंस को अपडेट्स देती रहती हैं। एक्ट्रेस अपने इंस्टाग्राम पर हॉट वीडियोज शेयर करती रहती है। इसके साथ ही वे फिर एक बार फिल्मी पर्दे पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहीं हैं। जन्मदिन पर जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से...

Ameesha Patel is celebrating her 46th birthday today. As an actress she is most famous in her role in ‘Kaho na…. Pyar hai.