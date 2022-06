करण जौहर से लेकर दीपिका पादुकोण तक, ये बॉलीवुड सेलेब्स हो चुके हैं डिप्रेशन का शिकार

Entertainment

मुंबई, 10 जून: हाल ही में टीवी की मशहूर अदाकार जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर संग तलाक के बाद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे वे इस मुश्किल समय से उबरीं। जेनिफर ने ये भी बताया कि कैसे उन्हें बुरे ख्याल आते थे और काम में व्यस्त होकर कैसे उन्होंने इस मुश्किल भरे समय का सामना किया। जेनिफर अकेली एक्ट्रेस नहीं हैं, जिन्होंने डिप्रेशन का सामना किया हो। बॉलीवुड में भी तमाम ऐसे कलाकार हैं, जो जिंदगी में कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। इन सेलेब्स ने न केवल डिप्रेशन को मात दी, बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापसी भी की।

We are listing down some Indian celebrities who not only battled depression but were also brave enough to share their battle scars with the public.