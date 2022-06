Photos: आखिरकार एक दूजे के हुए नयनतारा-विग्नेश, सामने आई शादी की पहली तस्वीर

On a scale of 10…

She’s Nayan & am the One ☝️☺️😍🥰

With God’s grace , the universe , all the blessings of our parents & best of friends

Jus married #Nayanthara ☺️😍🥰 #WikkiNayan #wikkinayanwedding pic.twitter.com/C7ySe17i8F