मशहूर उड़िया अभिनेत्री झरना दास का हुआ निधन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Jharana Das Passed Away: उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी ही दुख की घटना घटी है। खबर है कि उड़िया फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री झरना दास का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गत 1 दिसंबर की देर रात को उन्होंने कटक के चांदनी रोड स्थित अपने आवास पर आखिरी सांसे ली थीं। आपको बता दें कि दिवंगत एक्ट्रेस झरना दास की उम्र 77 वर्ष थी। वह लंबे समय से कई तरह की बीमारियों से जूझ रही थीं। वहीं कुछ दिनों पहले ही उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस झरना दास के निधन पर दुख जताया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख

जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर अभिनेत्री झरना दास के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है- महान उड़िया अभिनेत्री झरना दास के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्हें उड़िया फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनेत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया और घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पटनायक ने एक बयान में कहा है- मंच और फिल्म में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अभिनेत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

Saddened to know about the demise of legendary Odia actress Jharana Das. She will always be remembered for her outstanding contribution to Odia film industry. My deepest condolences to the family and her admirers.