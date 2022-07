EXCLUSIVE: राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को बताया सुंदर हसीना, कहा-'कभी नहीं बना सकता किसी और के साथ रंगीला टू'

Entertainment

वनइंडिया EXCLUSIVE। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा इन दिनों फिल्म 'लड़की: ड्रैगन गर्ल' को लेकर चर्चा में हैं, इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री पूजा भालेकर सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देने जा रही हैं। वनइंडिया हिंदी से Exclusive बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने पूजा भालेकर की जमकर तारीफ की और कहा कि 'पूजा मार्शल आर्ट्स में पारंगत हैं और यही वजह रही कि मैंने उन्हें 'लड़की: ड्रैगन गर्ल' के लिए फाइनल किया।'

English summary

Filmaker Ram Gopal Varma told Urmila is beautiful icon, said- 'Never can make Rangeela with someone else', Famous filmmaker Ram Gopal Varma is coming up with an Indo-Chinese production, Ladki and features martial artist Pooja Bhalekar in the lead role. here is his Exclusive Interview.