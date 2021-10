अक्षय कुमार की 'गोरखा' फिल्म के पोस्टर में पूर्व गोरखा अधिकारी ने पकड़ी बड़ी गलती, अक्षय ने दिया ये जवाब

Entertainment

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 16 अक्टूबर। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'गोरखा' का पोस्टर दशहरे के दिन रिलीज किया गया। सोशल मीडिया पर गोरखा फिल्म का पोस्टर धमाल मचा रहा है। हालांकि इस पोस्टर में एक बड़ी गलती सामने आई है और इस गलती को गोरखा रेजिमेंट के पूर्व अधिकारी ने पकड़ा है। उन्होंने इस गलती के बारे में अक्षय कुमार को बताया, जिसके बाद अक्षय ने उनका धन्यवाद दिया।

Dear @akshaykumar ji, as an ex Gorkha officer, my thanks to you for making this movie. However, details matter. Kindly get the Khukri right. The sharp edge is on the other side. It is not a sword. Khukri strikes from inner side of blade. Ref pic of Khukri att. Thanks. pic.twitter.com/LhtBlQ9UGn