सलमान-शाहरुख से ऐश्वर्या-कटरीना तक, सेलेब्स के इन डुप्लीकेट्स को देखकर घूम जाएगा दिमाग

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 जुलाई: आपने अपने फेमस बॉलीवुड स्टार्स के कई डुप्लीकेट देखे होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आजकल सेलेब्स के हमशक्ल खूब वायरल होते हैं। एक्टर्स के जैसे थोड़े बहुत भी दिखने वाले लोग उनके गानों या फेमस डायलॉग्स पर एक्टिंग कर उनके जैसा दिखने की पूरी कोशिश करते हैं। आज हम आपके लिए सेलेब्स के ऐसे ही हमशक्ल की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर एक बार को तो आपका दिमाग चकरा ही जाएगा। एक बार को इन डुप्लीकेट्स को देखकर आपके लिए इनमें और ओरिजनल में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।

English summary

Nowadays, the duplicates of celerities goes viral on social media platforms. Seeing them sometimes it becomes very difficult to differentiate between real and fake.