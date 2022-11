लड़खड़ाकर गिरने वाली थीं दीपिका कक्कड़, जिस शख्स ने बचाया उसी को दिखाने लगीं आखें...आखिर क्या हुई थी बात

Entertainment

Dipika Kakar Video: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का एक वीडियो बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लोग इस वीडियो को देखने के बाद दीपिका कक्कड़ की तारीफ नहीं कर रहे बल्कि उनकी जमकर आलोचना हो रही है। वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं- इतना एटिट्यूड भरा है इस एक्ट्रेस में। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मदद करो और दूसरा सुनो भी। दीपिका कक्कड़ को लोग जमकर भला बुरा कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। वीडियो के वायरल होने के बाद से टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ जमकर ट्रोल हो रही हैं।

English summary

dipika Kakar was about to fall she showed her eyes to the person who saved her what happened