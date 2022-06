DID Lil Masters में जीत के बाद नोबोजित नारजारी को मिला ये ईनाम, बाकी कंटेस्टेंट को भी मिले सरप्राइज

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 27 जून: मात्र 9 साल के नोबिजित नारजारी जी टीवी के लोकप्रिय शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स सीजन 5 के विजेता बने हैं। इतनी कम उम्र में अपने जबरदस्त डांस मूव्स से नोबोजित ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। फ्रीस्टाइल और हिप-हॉप के साथ-साथ अलग डांस स्टाइल से नोबोजित ने सबको हैरान किया है। डीआईडी लिटिल मास्टर्स जीतने के बाद नोबोजित को उनकी कड़ी मेहनत के लिए अच्छा खासा ईनाम दिया गया है।

English summary

Nobojit has become the winner of Season 5 of India Dance Little Master. Along with the trophy, he Nobojit Narzary has emerged as the winner of Dance India Dance Lil Masters. Nobojit bagged a cash prize of 10 lakh rupees.