‘भूल भुलैया 2’ के आगे निकला कंगना की ‘धाकड़’ का दम, चौथे दिन की कमाई सुनकर होगी हैरानी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 24 मई : कंगना रनौत की 'धाकड़' फिल्म बीते 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। इस फिल्म का सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म 'भूल भुलैया 2' से हुआ था। 'भूल भुलैया 2' ने जहां पहले दिन 14 करोड़ की कमाई कर खाता खोला, वहीं दूसरी ओर 'धाकड़' महज 1.25 करोड़ के साथ ही अपनी ओपनिंग कर पाई। बुरी तरह से पिटने के बाद कंगना की 'धाकड़' फिल्म को अब स्क्रीन्स से हटाया जा रहा है। कंगना ने इस फिल्म के लिए 20 करोड़ फीस चार्ज की थी। साथ ही फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये था. अब ऐसे में फिल्म की इतनी कम कमाई से मेकर्स को काफी नुकसान हुआ है।

English summary

Dhaakad, starring kangana Ranaut has turned out to be a massive disappointment at the box office. Kangana as Agent Agni and Arjun Rampal as Rudraveer are in the leading roles.