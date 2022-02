18 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण को मिली थी ब्रेस्ट सर्जरी की सलाह, कहा-हैरानी होती है कि मैंने....

Entertainment

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 28 फरवरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्म 'गहराइयां' को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन्स किए हैं। इस फिल्म में दीपिका को उनकी एक्टिंग के लिए काफी प्रशंसा मिल रही है, वहीं एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कई सीक्रेट्स खोले हैं। दीपिका ने बताया कि कैसे उन्हें अपनी बॉडी को लेकर लोगों ने एडवाइस मिली थी। उन्होंने अपने सबसे खराब सलाह की बात एक इंटरव्यू के दौरान की।

Deepika Padukone says she was told ‘to get breast implants' at 18-years-old, is glad she didn't 'take it seriously'