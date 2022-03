आलिया के Bday पर सामने आया Brahmastra से 'ईशा' का फर्स्ट लुक, रणबीर संग दिखी Hot Chemistry

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 15 मार्च। आज बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा आलिया भट्ट का 29वां जन्मदिन है। सुबह से ही उनके फैंस दिल खोलकर उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन इस खास मौके पर खुद आलिया ने ही अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है और वो सरप्राइज है उनकी मोस्ट अवेटड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में उनका पहला लुक। दरअसल ये सरप्राइज असल तौर पर अयान मुखर्जी की ओर से दिया गया है, जिन्होंने आलिया को बर्थडे विश करते हुए 'ब्रह्मास्त्र' से आलिया का पहला लुक रिलीज किया है।

Alia Bhatt's Brahmastra first look as Isha unveiled on her birthday. she looks hot with Ranbir Kapoor. here is Ayan Mukerji’s post. please have a look.