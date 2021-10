अक्षय कुमार के बारे में कुछ ज्यादा बोल गए KRK, पढ़कर फैंस को आ जाएगा गुस्सा!

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 17 अक्टूबर: फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनकर कुछ खास ना कर पाने वाले फिल्म क्रिटक्स बने कमाल आर खान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं, जिससे वो सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने आज तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म का पॉजिटिव रिव्यू नहीं दिया है। यहां तक सलमान खान से लेकर बॉलीवुड के बडे़ स्टार्स के बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बार फिर केआरके ने अक्षय कुमार पर निशाना साधा है।

Akki is having 10 films ready and all other actors together are not having 10 films. Means Akki knows that he is playing last 5 overs, Toh jitne runs Bana Sako Banalo.I mean, Jitne crore par Jhaadu Maarni hai Maarlo.