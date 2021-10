मनी लॉन्ड्रिंग: क्या आरोपी चंद्रशेखर से मिले नोरा फतेही को महंगे गिफ्ट, सामने आई एक्ट्रेस की सफाई

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 15 अक्टूबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब नोरा फतेही के नाम को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहे सुकेश चंद्रशेखर फ्रॉड केस में अब नोरा फतेही का नाम भी जुड़ गया है, इस ममले में ईडी ने नोरा फतेही को भी बुलाया और 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी को पता चला कि नोरा फतेही पहले से ही सुकेश चंद्रशेखर की वाइफ को जानती थीं, उन्होंने नोरा को इवेंट में शामिल भी किया था।

We would like to make it clear that she hasn't been part of any money laundering activity, she doesn't know or have any personal connection with the accused & has been called by ED to strictly help with the probe: Nora Faethi's spokesperson

She had appeared before ED, yesterday.