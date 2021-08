Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 20 अगस्‍त। अक्षय कुमार-स्टारर बेल बॉटम 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज के दिन ऑनलाइन लीक हो गई थी। तमिलरॉकर्स और फिल्मीवाप जैसी पाइरेसी वेबसाइटों ने फिल्म को ऑनलाइन लीक कर दिया। ये वो फिल्‍म है जिसे कोरोनवायरस महामारी की दूसरी लहर के बाद सिनेमाघरों में पहली के तौर पर रिलीज किया गया जिसकी मशहूर हस्तियों और प्रशंसकों द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार की सराहना की गई थी।

English summary

Bollywood: Akshay's bell bottom leaked online on the day of its release in theaters, know what will be the effect