शादी के पहले ही गर्भवती हो गई थीं नेहा धूपिया, बाद में किया था चौंकाने वाला खुलासा, जानिए क्या?

नई दिल्ली, 27 अगस्त। आज बॉलीवुड की बिंदास बाला नेहा धूपिया का 41वां जन्मदिन है, बॉलीवुड और खेल जगत की कई हस्तियों में नेहा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। रीयल लाइफ में भी काफी ओपन, स्पष्ट बोलने वाली नेहा बहुत जल्द अपने और अंगद बेदी के दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं, हाल ही में उन्होंने बेबीबंप की तस्वीर के साथ अपनी दूसरी प्रेंग्नेंसी का खुलासा किया था। मालूम हो कि नेहा और अंगद पहले से ही एक बेटी के मां-बाप हैं, जिसका नाम मेहर है।

I was worried people would stop offering work. It was a good thing my bump wasn’t showing till the sixth month because appearances matter here, and one might be assumed to be unfit for a job said Neha Dhupia an Interview on First pregnancy secret.