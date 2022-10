Bigg Boss 16: इस शख्स से था टीना दत्ता का अफेयर, एक्ट्रेस के साथ किया था कुछ ऐसा कि टूट गई थीं वो

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Bigg Boss 16: बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट टीना दत्ता इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। फिलहाल इस शो में शालीन भनोट और टीना दत्ता के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नजर आ रही है। बिग बॉस के घर के अंदर के लोगों के साथ साथ दर्शकों को भी लग रहा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस शो में दोनों एक-दूसरे के साथ फ्लर्ट करते भी नजर आते हैं। हालांकि कभी कभी दोनों के बीच अनबन होती दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टीना दत्ता की पर्सनल लाइफ काफी परेशानियों भरी रही है। कुछ समय पहले तक टीना एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में थीं जिन्होंने उन पर काफी अत्याचार किया था। वह टीना के साथ मारपीट भी करता था।

Bigg Boss 16 tina dutta had affair with this person he did something with actress that she broke up