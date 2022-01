BB15: तेजस्वी पर गुस्सा हुईं करण कुंद्रा की बहन, कहा- 'भाई को हैरेस करने की जगह तेजा को समझना चाहिए'

Entertainment

मुंबई, 09 जनवरी: बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने रिश्ते को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। तेजस्वी और करण बिग बॉस में हमेशा एक-दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। शो के होस्ट सलमान खान भी करण कुंद्रा को कई बार तेजस्वी से बात करने के तरीकों को लेकर सुना चुके हैं। करण और तेजस्वी के झगड़े को सुनकर अभिनेता की बहन एक्ट्रेस पर काफी गुस्सा हुई हैं। यूएस में रहने वाली करण कुंद्रा की बहन ने ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 'तेजस्वी को करण कुंद्रा को समझना चाहिए ना कि परेशान करना चाहिए।' बिग बॉस 15 सीजन अभी तक का सबसे सस्ता डील है। केवल कुछ ही प्रतियोगियों ने दर्शकों को सलमान खान के विवादास्पद रियलिटी टीवी शो और खेल से जोड़े रखा है। और वो कुछ कंटेस्टेंट हैं, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, उमर रियाज, प्रतीक सहजपाल और शमिता शेट्टी।

Hun-I don't know her from adams to like or dislike her, i just can't stand the way she treats my brother-I dislike the hurt she causes Karan- he is all that matters to me!!