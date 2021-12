जानिए क्यों आयुष्मान खुराना को गे कम्युनिटी से लगता था डर, बोले- 'पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे'

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 19 दिसंबर। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता और गायक आयुष्मान खुराना लीक से हटकर फिल्में करने के लिए जाने जाते है। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है जिसके बारे में आम तौर पर लोग बात करने से भी कतराते हैं। इसी कड़ी में अभिनेता ने अपने एक अनुभव को शेयर किया है। आयुष्मान खुराना ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए उस दौरान हुआ एक अजीबोगरीब किस्सा सुनाया है। आयुष्मान ने कहा कि कॉलेज के दिनों में एक समलैंगिक समुदाय ने मुझे बुलाया था, लेकिन उन्होंने डर के चलते उन्होंने जाने से मना कर दिया था।

यह भी पढ़ें: आयुष्मान ने गोल्डेन ब्वॉय नीरज चोपड़ा की बॉयोपिक में काम करने की जताई इच्छा, कहा- कभी बनी तो वह रोल करेंगे

English summary

Ayushmann Khurrana was afraid of LGBTQ community said I do not know what to do with me