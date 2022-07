'ये रोड हमारी नहीं है, हमारा नाम खराब होता है...' अचानक पैपराजी पर क्यों भड़के अर्जुन कपूर?

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 24 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अपने अंदाज से फैंस के दिलों में राज करते हैं। इन दिनों एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। ऐसे में अर्जुन फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में अर्जुन पैपराजी को फटकार लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में एक्टर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

English summary

Recently, Arjun Kapoor video is going viral on social media. In the video, the actor is seen very angry and scolding the paparazzi.