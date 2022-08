मलाइका से अर्जुन को है बेइंताह मोहब्बत, लेकिन फिर भी रिश्ते को ऑफिशियल क्यों नहीं करना चाहते थे एक्टर?

Entertainment

oi-Samridhi Arora

मुंबई, 11 अगस्त: ये तो सभी जानते हैं कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आए दिन दोनों अपनी साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा दोनों कई बार साथ में स्पॉट भी किए जाते हैं। बता दें कि दोनों लंबे समय से डेट कर रहे थे लेकिन हमेशा अपने रिश्ते सीक्रेट रखा। हालांकि फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों ने अपने रिश्ते को लंबे समय बाद क्यों ऑफिशियल किया।

English summary

arjun kapoor disclose the reason behind why he did so late to make his relation official with malaika arora