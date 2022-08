'महंगाई बढ़ रही इसलिए...' अनुपम खेर ने जम्मू कश्मीर का वीडियो शेयर कर कहा- 'मेरा देश बदल रहा', तो बोले यूजर्स

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 अगस्त: देश की आजादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके चलते देशवासियों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जोरों-शोरों पर चल रहा है। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म हुए भी तीन साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने श्रीनगर के लाल चौक का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 'अमृत महोत्सव' के तहत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली गई है। वीडियो को अनुपम खेर ने कैप्शन भी दिया है। ऐसे में यूजर्स एक्टर के इस पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

Anupam Kher has shared a video of Lal Chowk in Srinagar on his social media account. While sharing this video, actor said that my country is changing. Users have made different types of comments in this video.