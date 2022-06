Video: ऑटो रिक्शा की सवारी कर नन्हे बच्चों से मिले अनुपम खेर, फैंस ने कहा- ‘इंस्पिरेशन’

Entertainment

मुंबई, 4 जून: सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी दरियादिली को लेकर भी मशहूर हैं। एक्टर ने कॉमेडियन से लेकर विलेन तक का रोल फिल्मों में निभाया है। साथ ही अनुपम खेर ने अपने दम पर इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है। हाल ही में अनुपम खेर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है।

Actor Anupam Kher often shares videos of himself talking to kids at traffic signals or around his apartment. On Saturday, Anupam Kher took an autorickshaw ride. He shared a video of his conversation with the autorikshaw driver.