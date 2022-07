ब्रेकअप की खबरों के बीच अब टाइगर ने दिशा के लिए शेयर की पोस्ट, फैंस के भी उड़े होश

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 31 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी अपने ब्रेकअप की खबर को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। कपल के फैंस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा, जब दोनों के अलग होने की खबरें चर्चा में आईं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो दोनों ने अपने 6 साल लंबे रिलेशनशिप को तोड़ने का फैसला लिया है। इस खबर के बाद से फैंस काफी मायूस हैं। दोनों इंडस्ट्री के बेस्ट कपल्स की लिस्ट में शुमार थे। हालांकि, अब ब्रेकअप की खबरों के बीच टाइगर श्रॉफ ने दिशा के लिए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट को देखकर फैंस भी शॉक्ड रह गए क्योंकि टाइगर का ये अंदाज फैंस की उम्मीदों के बिल्कुल परे था।

English summary

Amidst the news of breakup with Bollywood actress Disha Patani, Tiger Shroff has shared a post for actress on Instagram. This post is completely beyond the expectations of the fans.