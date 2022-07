रोज पत्नी ट्विंकल खन्ना के पैर छूते हैं अक्षय कुमार, वजह सुनकर करण जौहर और सामंथा के भी उड़े होश

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 22 जुलाई: 'कॉफी विद करण' के लेटेस्ट एपिसोड में बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और साउथ इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस सामंथा प्रभु नजर आए। इस दौरान एक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर अभिनेत्रियों संग रोमांस को लेकर बात की। एक्टर ने वाइफ ट्विंकल खन्ना और अपनी बॉन्डिंग को लेकर राज बताए और शादीशुदा मर्दों को खास सलाह दे डाली।

English summary

Akshay Kumar made many Disclosures about wife Twinkle Khanna in Karan Johar's chat show Koffee with Karan. Along with this, the actor has also given special advice to all the married men.