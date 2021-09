मां के निधन पर पीएम मोदी के शोक संदेश का अक्षय कुमार ने दिया जवाब, कहा- ये शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे

Entertainment

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 12 सितंबर। हाल ही में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की मां का निधन हो गया था। उनके निधन के बाद पीएम मोदी ने अक्षय कुमार को एक शोक संदेश भेजा था। पीएम मोदी द्वारा भेजे गए शोक संदेश पर अक्षय कु्मार ने पीएम का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, 'मां के निधन पर शोक संदेशों से विनम्र, सभी का आभारी हूं। मेरे और मेरे दिवंगत माता-पिता के लिए समय निकालने और अपनी भावना व्यक्त करने के लिए मैं पीएम मोदी का आभारी हूं। ये सुकून देने वाले शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे।' उन्होंने अपने मेसेज के साथ पीएम मोदी का वह शोक संदेश भी जोड़ा, जो पीएम ने अक्षय कुमार को भेजा था। पत्र में पीएम मोदी ने जो लिखा वह कुछ इस प्रकार है, 'उसकी यादों और विरासत को संजोकर रखें और उसे गौरवान्वित करते रहें। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ हैं।'

Humbled by condolence messages on mom’s passing, thankful to all🙏🏻Grateful to hon’ble PM for this amazing gesture to take out time and express warm feelings for me and my late parents. These comforting words will stay with me forever. Jai Ambe pic.twitter.com/22lDjZfEE6