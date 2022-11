Akshay Kumar Fees: अक्षय कुमार ने कम कर दी अपनी फीस, जानें अब एक फिल्म करने के लिए कितना वसूलेंगे एक्टर

Entertainment

oi-Purnima Acharya

Akshay Kumar Fees: बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक ऐसे हीरो हैं जो आजकल एक साल में करीब 5 से 6 फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं। अक्षय कुमार की एक फिल्म के रिलीज होते ही दूसरे की घोषणा कर दी जाती है। इस साल यानी साल 2022 में भी अक्षय कुमार की कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुईं। हालांकि ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं। लेकिन इससे अक्षय कुमार निराश नहीं हुए हैं। हालांकि अब अक्षय कुमार ने अपनी फीस में कटौती करने का ऐलान किया है।

English summary

akshay kumar has reduced his fees now know how much will he charge for doing a film