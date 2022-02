एडशूट के दौरान अजय देवगन को आया गुस्सा, आनंद महिंद्रा बोले- अब तो शहर छोड़ना पड़ेगा

Entertainment

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, फरवरी 14। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में अजय देवगन थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं। वीडियो में अजय देवगन कहते हुए दिख रहे हैं कि आप बार-बार स्क्रिप्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? आनंद महिंद्रा ने अजय देवगन के इस वीडियो को शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में उनसे मजे लिए हैं।

I was informed that @ajaydevgn lost his cool on a @MahindraTrukBus film shoot. I better leave town before he comes after me in one our trucks… pic.twitter.com/roXY7hIfRN