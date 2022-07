उम्र केवल नंबर है श्वेता तिवारी के लिए, नए फोटो शूट को देखकर यही कहेंगे आप, वायरल हुआ 'चांदनी' वाला लुक

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 मई। श्वेता तिवारी रूपहले पर्दे का वो सेक्सी चेहरा हैं, जिस पर उम्र का कोई असर नहीं दिखता है। चालीस पार श्वेता को देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो 21 बरस की बेटी की मां हैं। उनका ग्लैमरस अंदाज हर किसी को आज भी दीवाना बना देता है। उनके पास नजाकत भी है तो वहीं उनके पास अदाएं भी हैं और शायद इसी वजह से उनकी गिनती टीवी की दुनिया के सबसे हॉट अभिनेत्रियों में होती है।

English summary

Age is only a number for Shweta Tiwari, 'Chandni' look Viral on Social media, she is charming. here is her pictures, please have a look.