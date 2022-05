Aditya Narayan ने दिखाया बेटी त्विषा का चेहरा, क्यूटनेस पर हो जाएंगे फिदा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 23 मई : बॉलीवुड सिंगर व होस्ट आदित्य नारायण और उनकी पत्नी श्वेता ने 24 फरवरी 2022 को एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने के बाद से ही आदित्य अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पैंड कर रहे हैं। अब आदित्य ने पहली बार बेटी त्विशा की फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो फैंस को काफी पसंद आ रही है। आदित्य के फैंस समेत तमाम सेलेब्स इस तस्वीर पर कमेंट कर रहे हैं। साथ ही आदित्य की बेबी गर्ल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहीं हैं।

English summary

Aditya Narayan Had shares a beautiful picture of his daughter Tvisha after 40 days of her birth. Tvisha, in the picture, can be seen lying in a basket.