परिवार के खिलाफ जाकर इन अभिनेत्रियों ने फिल्मों में कमाया नाम, दिल्ली में भीख मांगती मिली थी ये एक्ट्रेस

मुंबई, 18 दिसंबर। बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हुए हैं, जिन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया। अक्सर भाई-भतीजावाद (नेपोटिज्म) को लेकर विवादों में रहने वाली फिल्म इंडस्ट्री ने बाहर से आने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी मौका दिया, जो आज बड़े सितारे हैं। दमदार एंट्री के बावजूद, इनमें से कुछ अभिनेत्रियां यह नहीं समझ पाईं कि इंडस्ट्री में खुद को कैसे बनाए रखा जाए। आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया।

English summary

actresses earned name in films by going against the family one of them actress was found begging