गौहर खान ने देश के हालात पर किया ट्वीट, नेताओं को लेकर की ये प्रार्थना

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 20 अप्रैल। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देश में हिंदू-मुस्लिम विवाद सामने आया है, हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा की वारदातें सामने आई हैं, मस्जिद पर लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर विवाद हो रहा है, उसपर फिल्म अभिनेत्री गौहर खान ने दुख जाहिर किया है। गौहर खान ने देश के हालात पर दुख जाहिर करते हुए देश के नेताओं के लिए प्रार्थना की है कि उन्हें यह शक्ति मिले कि वह इस तरह की नफरत को खारिज कर सकें। गौहर खान ने ट्वीट करके देश में शांति और प्रेम की कामना की है।

I pray for better sense to prevail . I pray for our national leaders to have the courage to denounce hatred .. I pray for the safety of innocent . I pray for peace and love . I pray for equality .