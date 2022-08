एक्टर और फिल्म क्रिटिक केआरके मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विवादित ट्वीट के चलते हुई कार्रवाई

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 30 अगस्तः एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान जो कि इंडस्ट्री में केआरके के नाम से जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में छा गए हैं। खबर है कि केआरके को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कई तरह के विवादों से घिरे रहने वाले केआरके के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार केआरके अपने एक ट्वीट की वजह से पुलिस की हिरासत में पहुंचे हैं। दरअसल केआरके के खिलाफ हो रही ये कार्रवाई एक विवादित ट्वीट के चलते है।

एएनआई की खबर के अनुसार मलाड पुलिस ने कमाल आर खान को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उनसे पूछताछ की और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब केआरके अपने किसी खास ट्वीट को लेकर मुश्किलों में घिरे हैं। वह अक्सर अपने विवादित ट्वीट्स को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं।

Maharashtra | Kamal Rashid Khan arrested by Malad Police over his controversial tweet in 2020. He was arrested after he landed at Mumbai Airport. He will be presented before Borivali Court today: Mumbai Police

(Pic - Khan's Twitter account) pic.twitter.com/7gjG3sZ43G