आमिर ने मुझसे कहा था कि तुम एक अच्छे एक्टर नहीं हो, तुम्हें कुछ और करना चाहिए- उनके भाई फैजल खान

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 6 सितंबर। मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके भाई फैजला खान जो खुद एक ऐक्टर है, उन्हें कह ही लोग जानते हैं। बॉलीवुड में फैजल खान वह मुकाम हासिल नहीं कर सके जो मुकाम आमिर ने हासिल किया। जी हां, हम उन्ही फैजल खान की बात कर रहे हैं, जो फिल्म मेला में आमिर खान के साथ दिखाई दिए थे। हालांकि आमिर खान के होते हुए भी वह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई।

English summary

Aamir told me that you are not a good actor, you should do something else- Faissal Khan