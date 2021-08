Delhi Weather: बदलेगा दिल्ली का मिजाज, मेघ होंगे मेहरबान, जानिए IMD का अपडेट

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 अगस्त। राजधानीवासियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि आज से दिल्ली वालों को उमस से मुक्ति मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे 10 दिन बाद एक बार फिर से दिल्ली में मानसून सक्रिय हो सकता है। आईएमडी ने कहा है कि 21 अगस्त से लेकर अगले 10 दिनों तक दिल्ली में जमकर बारिश हो सकती है ।मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अब एक बार फिर से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधि में धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है।

English summary

Rain Expected in Delhi in Next 24 Hours says IMD, After a long break of 10 days, the monsoon is expected to revive from Friday night with thundershowers likely in Capital.