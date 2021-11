दिल्ली में छठ महापर्व: यमुना से गंदगी हटाई जा रही, 15 नावें खत्म कर रहीं विषैले झाग, पहला अर्घ्य आज

Delhi

oi-Vijay

नई दिल्ली। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार-यूपी के साथ ही दिल्ली में भी खूब मनता है। दिल्ली में लोग इस पर्व के मौके पर यमुना नदी पहुंचते हैं, हालांकि इन दिनों नदी की स्थिति ठीक नहीं है। एक तो नदी में पानी कम है, दूसरे विषैल झाग नजर आ रहे हैं। छठ पूजा से पहले यमुना नदी से जहरीले झाग को निकालने के लिए सरकार द्वारा नौका भेजी गई हैं। इन नौकाओं का इस्तेमाल कालिंदी कुंज के पास गंदगी दूर करने के लिए की जा रहा है। बताया जा रहा है​ कि, दिल्ली सरकार ने जहरीले झाग को खत्म करने के लिए नदी में 15 नावें लगाई हैं।

छठ के लिए कालिंदी कुंज में हो रही सफाई

दिल्ली की कालिंदी कुंज में छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विकास राय ने कहा, "परेशानी की बात यह है कि यमुना के घाटों पर लोगों को छठ-उत्सव की अनुमति नहीं है। यहां आए कुछ श्रद्धालुओं को पुलिस ने लौट जाने को कहा। उधर, पुलिस का कहना है कि, प्रशासन नदी की सफाई करा रहा है और गंदगी न हो इसलिए कुछ पाबंदी हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के कालिंदी कुंज के दृश्य दिखाए। वीडियो में दिख रहा है कि, जहरीले झाग को घाट की ओर तैरने से रोकने के लिए यमुना में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं।

यमुना नदी पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़, महिलाओं ने की पूजा

सूर्य को व्रती आज देंगे पहला अर्घ्य

दिल्ली में एक ओर जहां यमुना की सफाई-चल रही है वहीं, यहां के पार्कों-मैदानों व जोहड़ में कृत्रिम घाट की व्यवस्था की जा रही है। घरों की छतों पर भी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी हो रही हैं। क्योंकि इस बार यमुना घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं मिली है। वहीं, सरकार की ओर से अलग-अलग जगह 800 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। एक श्रद्धालु ने बताया कि, आज बुधवार को डूबते सूर्य का पहला अर्घ्य दिया जाएगा। उसने कहा कि, उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी।

Delhi: Ahead of 'Chhath Puja', boats being used to clear-off toxic foam from Yamuna river. Visuals from Kalindi Kunj.

Delhi govt has deployed 15 boats in the river to dissipate toxic foam. pic.twitter.com/rhcnSok4U5