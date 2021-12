दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी, आज फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर मार्च

Delhi

नई दिल्ली, 28 दिसंबर: राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। NEET-PG काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का मंगलवार को 12वां दिन है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के तहत रेजिडेंट डॉक्टर मंगलवार को सफदरजंग से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च करेंगे। इससे पहले सोमवार को डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एक एफआईआर भी दर्ज हुई है।

दिल्ली के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों के साथ-साथ पुलिस की ओर से बल प्रयोग को लेकर भी डॉक्टरों में गुस्सा है। मंगलवार को सफदरजंग अस्पताल में ओपीडी सेवाएं भी कुछ देर तक बद रहीं, जो बाद में सीनियर डॉक्टरों ने शुरू कर दीं।

मरीजों को हो रही परेशानी

रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सफदरजंग अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर आई एक महिला ने कह कि मैं अपने बीमार बच्चे का इलाज नहीं करा पा रही हूं। मुझे किसी और अस्पताल में जाने के लिए कहा गया है। दिल्ली के ही जीबी पंत अस्पताल में एक मरीज अनुराग मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शन के चलते ओपीडी में डॉक्टर नहीं हैं। बड़ी संख्या में मरीज इलाज का इंतजार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।

पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी डॉक्टरों में रोष

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे एक रेजिडेंट डॉक्टर ने कहा कि एडिशनल डीसीपी रोहित मीना ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज करवाई। हमारी NEET-PG काउंसलिंग की मांग जारी है, इसके अलावा हम रोहित मीना की बर्ख़ास्तगी की मांग कर रहे हैं।

