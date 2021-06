दिल्ली पुलिस ने काटा रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का चालान, ऑफिस जाने के दौरान लगाए अचानक ब्रेक

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 24: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का दिल्ली पुलिस ने चालान काट दिया। दिल्ली की पुलिस ने यह चालान खतरनाक और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए काटा है। दिल्ली पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा के वाहन का मोटर वाहन अधिनियम (खतरनाक ड्राइविंग) की धारा 184 के तहत किया गया था। वाड्रा बुधवार (23 जून) सुबह अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ अपने ऑफिस जा रहे थे। इस दौरान उनका इस कार्रवाई से गुजरना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक 23 जून की सुबह जब वाड्रा अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की और भी गाड़ी साथ चल रही थी। इस दौरान वाड्रा की कार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बारापुल्ला फ्लाईओवर पर पीछे से टक्कर मारी दी गई। दरअसल, तेज चल रही गाड़ी अचानक धीमी हुई और फिर अचानक ब्रेक मार दिए, जिसके बाद पीछे से आ रही उनकी सिक्योरिटी के एक कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उनका चालान बनाया गया।

The vehicle of Robert Vadra was challaned under Section 184 of The Motor Vehicles Act (Dangerous driving). Vadra was going to his office on Wednesday morning with his security personnel. Suddenly his car was hit from behind after it decelerated: Delhi Police