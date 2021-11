Delhi-NCR Pollution: दिल्ली की हवा आज भी बहुत खराब, AQI पहुंचा 347, Lockdown पर हो सकता है फैसला

Delhi

नई दिल्ली,21 नवंबर। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है। आज भी दिल्ली का AQI 347 है जो कि खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ये जानकारी दी है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल-कॉलेज बंद हैं और सरकारी कर्मचारी work from home कर रहे हैं और शहर में गैर आवश्यक सामान ला रहे ट्रकों के प्रवेश पर बैन है, फिलहाल इन सभी बातों की समय सीमा आज समाप्त हो रही है, ऐसे में आज सीएक्यूएम इन पाबंदियों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर सकता है, हालांकि दिल्ली में प्रदूषण अभी भी चरम स्तर पर है।

ऐसे में आज सरकार दिल्ली में Lockdown लगाने पर फैसला ले सकती है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार को कड़े फैसलों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आईएमडी ने कहा है कि आज दिल्ली में हल्की बारिश होने के आसार है। अगर ऐसा होता है तो इससे प्रदूषण तो कम होगा लेकिन ठंड में इजाफा होगा। मालूम हो कि इस वक्त केवल दिल्ली ही नहीं पूरा एनसीआर प्रदूषण की गिरफ्त में हैं,जिससे सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है।

Air Quality Index (AQI) is presently at 347 (overall) in the 'very poor' category, as per SAFAR-India.Decision may be taken on lockdown today.