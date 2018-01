VIDEO: न्यू ईयर पर पब के बाहर बवाल मचा रहे युवकों की पुलिस ने की पिटाई

नई दिल्ली। न्यू ईयर पर दिल्ली-एनसीआर में युवकों ने शराब के नशे में रातभर जमकर हुड़दंह मचाया। महरौली में गुड़गांव रोड स्थित सहारा मॉल के बाहर युवकों को नए साल का जश्न मनाना उस समय भारी पड़ गया जब मॉल के गेट पर पुलिस ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। नए साल के जश्न के चलते रविवार रात को महरौली स्थित सहारा मॉल के बाहर काफी भीड़-भाड़ थी। लोग मॉल में स्थित पब और रेस्टोंरेंट में नए साल की सेलेब्रिशन करने पहुंचे थे। भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे।

रविवार देर रात कुछ युवक शराब के नशे में मॉल के बाहर हुडदंग मचाना शुरू कर दिया। मॉल के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवकों को जब समझाने की कोशिश की तो वह पुलिसकर्मी के साथ झगड़ा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने बवाल मचा रहे युवकों पर जमकर लाठी बरसाई। इसके अलावा दिल्ली और उसकी आसपास की कई जगहों पर हुड़दंग की खबरें सामने आई हैं।

#WATCH: Police thrashed, baton-charged youth outside Sahara Mall on Mehrauli Gurgaon Road, last night, for indulging in hooliganism pic.twitter.com/NK7oXDpvDs