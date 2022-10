Religious Conversion: भाजपा के आरोपों पर बोले राजेंद्र गौतम- मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, देशद्रोही हैं ये लोग

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

Religious Conversion: आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था। जहां कई लोगों ने हिंदू देवताओं के बहिष्कार करते हुए शपथ ली। उनके वीडियो पर भाजपा ने हमला बोला था। साथ ही उन पर हिंदूओं के अपमान का भी आरोप लगाया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में आप के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देशद्रोही है। मेरी बौद्ध धर्म में आस्था है, इससे किसी को परेशानी क्यों है? उन्हें शिकायत करने दो। संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है।

Delhi | BJP is anti-national. I've faith in Buddhism, why does anyone have trouble with it? Let them complain. Constitution gives us the freedom to follow any religion. BJP is afraid of AAP. They can only lodge fake cases against us: Delhi Minister, AAP leader Rajendra Pal Gautam pic.twitter.com/3YXbSnZPzr