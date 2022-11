MCD Elections 2022: पूर्वांचली वोटर इस बार किसके साथ ? 75 से 80 वार्ड में तय करेंगे हार या जीत

एमसीडी चुनाव में पूर्वांचल के वोटर जिस भी पार्टी का समर्थन करेंगे, उसकी जीत आसान होने की उम्मीद है। पूर्वांचली वोटर लगभग एक-तिहाई वार्ड में प्रभावी भूमिका में हैं। सभी पार्टियों ने इन्हें टिकट भी दिए हैं।

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

MCD Elections 2022 news: दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए अब गिनती के दिन रह गए हैं। इस बार के चुनाव में नया ये है कि भाजपा लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है और जाहिर है कि उसे एंटी-इंकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जो अबकी बार हर हाल में एमसीडी को भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। एमसीडी की सत्ता तय करने में पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी पूर्वांचल के वोटरों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि, लगभग एक-तिहाई वार्ड में वही जीतेगा, जिसे पूर्वांचल के वोटरों का मोटा समर्थन हासिल होगा।

MCD Elections 2022:About one-third of the seats in the Delhi Municipal Corporation elections depend a lot on the voters of Purvanchal. That's why Congress, BJP and Aam Aadmi Party are all trying to woo them